العبور الآمن.. تجربة جديدة تنفذها جامعة قناة السويس للحفاظ على أرواح الطلاب

قامت جامعة قناة السويس بتجربة جديدة خارج أسوارها بالطريق الدائرى هدفها الحفاظ على أرواح الطلاب والعاملين بالجامعة.

وتقوم التجربة التى جاءت بتوجيهات من الدكتور ممدوح غراب، رئيس الجامعة، على قيام رجال الأمن الإدارى بالجامعة بتنظيم حركة عبور السيارات والسير للطلاب والطالبات والعاملين أمام الأبواب الرئيسية للجامعة بالطريق الدائرى.

ويقوم رجال الأمن بتنفيذ تلك التجربة من الساعة الثامنة وحتى الساعة التاسعة والنصف صباحًا أمام الأبواب الرئيسية للجامعة من خلال فتح طريق عبور آمن للطلبة والطالبات والعاملين فى أفواج بعد وقف سير المركبات.

وقال الدكتور ممدوح غراب، رئيس الجامعة، إن التجربة هدفها الحد من حوادث الطرق والحفاظ على أرواح الطلاب والطالبات والعاملين بالجامعة، وسوف تستمر طوال العام الجامعى لتسهيل حركة العبور الآمن لطلاب وطالبات الجامعة والعاملين.

ويقوم بالإشراف على التجربة العميد يوسف الحداد، مدير إدارة الحرس الجامعى، الذى يشارك فى التنفيذ اليومى للتجربة فى إطار الحرص على التنفيذ بطريقة تساهم فى الحفاظ على العلاقات المستمرة مع طوائف المجتمع خارج أسوار الجامعة.



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جانب من التجربة



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العبور الآمن



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جامعة القناة



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طلاب الكليات



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العبور بدون حوادث