الحضن الحضن..4 فوائد صحية لحضن الحبيب أهمها خفض الضغط والقضاء على التوتر

علميا.. البشر محتاجين 4 أحضان فى اليوم للبقاء سعداء و٨ للسلامة النفسية و١٢ للنمو، يعنى ٢٤ حضن فى اليوم عشان نكون بشر طبيعيين.

وبمناسبة عيد الحب المصرى، لا شىء يمنحك راحة تماما مثل حضن حار، سواء كانت أحضان الزوجين والأصدقاء، أو الأم أو الأبناء، حيث إن الحضن هو وسيلة تجعلنا نشعر بأننا محبوبون ويشعرنا بالأمان والحنان.

وهناك الكثير من الأسباب الهامة لأجسامنا التى تجعلنا نبحث عن الأحضان، حيث كشف الموقع الطبى الأمريكى “Healthista”، عن 4 أسباب للبحث عن الأحضان.

1- الأحضان تساعد على انخفاض ضغط الدم

2- الأحضان تعزز مشاعر الإخلاص والثقة والترابط

3- الأحضان تقضى على الخوف

>أوضح الباحثون أن الهرمونات التى يفرزها الجسم بعد عناق ليست فقط جيدة لمشاعر السعادة، لكنها يمكن أن تساعد على تعزيز الصحة البدنية، حيث إن اللمس ينشط مستقبلات تسمى جسيمات باتشينى، التى ترسل إشارات إلى العصب المبهم، وهى منطقة من الدماغ مسئولة عن خفض ضغط الدم.>اكتشف الباحثون أن الحضن يجعل الجسم يفرز هرمون الأوكسيتوسين المعروف أيضا باسم "هرمون العناق"، والذى يجعلنا نشعر بالترابط الاجتماعى ويعزز مشاعر الإخلاص والثقة والترابط، لافتين إلى أنه يضع الأساس البيولوجى بين الأشخاص.>وحول المخاوف واحترام الذات، كشفت دراسة نشرت فى مجلة العلوم النفسية أن العناق واللمس يقلل إلى حد كبير من قلق الموت.

كما وجدت العديد من الدراسات أن الأحضان حتى لو كان مجرد دُمية يساعد على التهدئة من المخاوف الوجودية.

4- الأحضان تقضى على التوتر والإجهاد

>كشفت دراسة علمية سابقة أن الأحضان تقلل من مستوى هرمون الإجهاد "الكورتيزول" فى أجسامنا، حيث إنه يجعل أجسامنا تقضى على التوتر وترسل رسائل تهدئة إلى الدماغ.