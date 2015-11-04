أستاذ علاج أورام: سرطان الكبد من أشرس أنواع السرطانات

أكدت الدكتورة لبنى عز العرب، أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس عضو الجمعية الأوروبية والأمريكية لعلاج الأورام، أن سرطان الكبد من أشد وأشرس أنواع السرطان.

وقالت "لبنى"، خلال مؤتمر جمعية سرطان الكبد المصرية: يعود السبب وراء إصابة مرضى فيروس سى بسرطان الكبد أن المريض لا يشعر به فى مراحله الأولى، بالإضافة إلى عدم ثقافة المريض أن الإصابة بفيروس سى وعدم علاجه يؤدى إلى نهاية حتمية بعد مرور عدد من السنوات إلى تحول البؤر المتليفة إلى بؤر سرطانية، مما يستلزم الاستئصال الجراحى التام فى المراحل الأولى.

وأشارت أستاذ علاج الأورام إلى أنه فى هذه الحالات تكون نسبة الشفاء مرتفعة، أما معظم الحالات فيتم اكتشافها فى مراحل متأخرة، مما يتعذر التدخل الجراحى، موضحة أنة فى هذه الحالات يتطلب من الطبيب المعالج تحديد المرض السرطاني، هل هو منتشر أم لا، مشيرة إلى أنه فى حالات الانتشار السرطانى خارج نطاق الكبد وجد أمل جديد لهؤلاء المرضى من خلال العلاج الموجة ،والذى يتم تناوله عن طريق الفم ،وبدون آثار جانبية تذكر، حيث إنه يتوجه الدواء إلى الخلية السرطانية الموجودة بالكبد ،أو الموجودة بأى مكان آخر ويؤدى إلى السيطرة عليها مما ينتج عنة تحسن فى حالة المريض.

وقالت إن هناك جيلا جديدا من العلاج الموجه المخصص لسرطان الكبد، يتعامل من خلال الشريان الدموى المغذى للسرطان، ويؤدى إلى انكماشه فتقل كمية الدم، أو التغذية للخلية السرطانية ،مما يؤدى إلى ضمورها.

وأكدت أن هناك مزيدا من الأبحاث فى مجال تطوير العلاج الموجه لسرطان الكبد مما يعطى بشرى جديدة لمرضى سرطان الكبد.