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مباشر - الزمالك 0-0 المقاولون العرب.. مواجهة ضد المعلم

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مباشر - الزمالك 0-0 المقاولون العرب.. مواجهة ضد المعلم مباشر - الزمالك 0-0 المقاولون العرب.. مواجهة ضد المعلم

أجرى جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك تغييرا واحدا على التشكيل الذي خاض أحدث مباريات الفريق الأبيض، وذلك لموقعة المقاولون العرب مساء اليوم الأربعاء.

فيريرا حافظ على الفريق الذي فاز ضد الإنتاج الحربي باستثناء وحيد هو خروج مصطفى فتحي من التشكيل الأساسي.

حافظ فيريرا على أحمد الشناوي حارسا لمرمى الزمالك، ومعه الخط الخلفي كما هو عمر جابر وأحمد دويدار وإسلام جمال ومحمد عادل جمعة.

في وسط الملعب يتمركز طارق حامد مع معروف يوسف ويعاونهما أيمن حفني.

أما من يتولى صناعة اللعب فقد اعتمد فيريرا على كهربا ومحمد إبراهيم، مع باسم مرسي.

التشكيل كاملا:

المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: عمر جابر – أحمد دويدار – إسلام جمال – محمد عادل جمعة

الوسط: طارق حامد – معروف يوسف – أيمن حفني

الهجوم: كهربا – محمد إبراهيم - باسم مرسي

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