"نسيبتي العزيزة"أفضل مسلسل كوميدي تونسي في استفتاء "سيّدتي"

توّج استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015 سيتكوم "نسيبتي العزيزةّ" أفضل مسلسل كوميدي تونسي مع سلسلة"بوليس" .

ويعود نجاح هذا المسلسل إلى الممثلين الموهوبين الذين نجحوا في إدخال البسمة إلى المشاهدين ، فالتونسيّون يعانون من ضغوط كثيرة ويبحثون عن كل ما يضحكهم ويسليهم ويبعدهم عن كل الحوارات السياسية التي ملوا من متابعتها وضجروا منها .

وموضوع السلسلة بسيط وإن تضمن أحياناً إشارات لنقد بعض الظواهر الاجتماعية. ولكن شخصياته بمواقفها الساذجة وحواراتها الهزلية تثير الضحك. وتتمثل أهم الأحداث في توافد ضيوف غير مرغوب فيهم من الأقارب(من داخل البلاد ومن مدينة صفاقس تحديداً) على منزل صهرهم المتزوج من ابنتهم التي تقيم في المدينة العتيقة بمدينة تونس العاصمة .ويقع التركيزعلى المواقف الفكاهية والحوار الطريف بينهم إثر نشوب سوء تفاهم أو خلافات عادية.

وشاء كاتب السيناريو أن يربط بين هذه الأسرة وبائع ملابس قديمة جار لهم في المحل الذي يشغله وهو قادم من الريف ويقطن مع زوجته وابن عمته وشقيق خطيبته.

والسلسلة هي من تأليف يونس الفارحي الذي يشارك في التمثيل أيضاً وجسّد دور ريفي له محل صغيرلبيع الملابس المستعملة.

وشهد الجزء الخامس من هذا المسلسل عودة النجمة الجزائرّية "بيونة" بالإضافة للمخرج صلاح الدين الصيد الذي أصيب العام الماضي بوعكة صحية حالت دون إنجاز العمل وعوضه وقتها نائبه. وانضم للفريق الممثل كمال التواتي والذي جسّد شخصيّة شقيق "فطيمة" (منى نور الدين) .

والجدير بالملاحظة أن الممثلة سماح الدشراوي ظهرت في " نسيبتي العزيزة" في جزئه الأول وبرزت ونالت شهرة واسعة. ثم اختفت في الأجزاء الثلاثة المتتالية لنفس السلسلة الهزلية وقيل إنها طالبت بأجر مرتفع ولكن قناة "نسمة" – وهي القناة المنتجة-رفضت طلبها. ولكن في الجزء الخامس من "نسيبتي العزيزة" الذي عادت للمشاركة فيه في دور الزوجة الريفية القادمة الى المدينة علما وانّ سماح احتفلت هذه الأيام بزواجها ونحن نتقدّم لها بالتهنئة.

ومن أهم الممثلين في مسلسل" نسيبتي العزيزة" فرحات هنانة(في دور المنجي) ومنى نور الدين وكوثر الباردي وخالد بوزيد ولطيفة القفصي.

ويلاقي هذا المسلسل نجاحاً كبيراً في الجزائر أيضاً اعتباراً لتشريك ممثلتين اثنتين من الجزائر.

وتتقدّم "سيدتي" بأحرّ التهاني لقناة"نسمة"منتجة السلسلة وإلى كافة الممثلين والممثلات والمخرج على فوز "نسيبتي العزيزة" للعام الثاني على التوالي في استفتاء قراء "سيدتي".

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