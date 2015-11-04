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كيف نفت دنيا باطما خبر خلافها مع بلقيس؟

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كيف نفت دنيا باطما خبر خلافها مع بلقيس؟ كيف نفت دنيا باطما خبر خلافها مع بلقيس؟

الأربعاء 04-11-2015 14:43

أعلنت الفنانة المغربية دنيا باطما تحقيقها لـ20 مليون مشاهدة على اليوتيوب ، بأغنيتها " واعر مزيان ".
كما نشرت خريجة "أراب ايدول" ، يجمعها بالفنانة اليمنية بلقيس فتحي ، في أحد الأعراس في الرياض، وكتبت "ديو غنائي يجمعني مع أرق فنانه لي احبها واحب صوتها واعتبرها اختي".
وجاء الفيديو على الانستغرام بمثابة نفي لكل الشائعات التي ترددت حول خلافات قديمة مع بلقيس .
وفي سياق اخر، من المنتظر ان تطرح دنيا في الأيام القليلة القادمة، فيديو كليب لأغنيتها الوطنية الجديدة بعنوان "المغرب مغربنا " .

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سيدتي

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