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بالفيديو... خطأ تقني يعرّض لجين عمران للإحراج فكيف تصرّفت؟

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بالفيديو... خطأ تقني يعرّض لجين عمران للإحراج فكيف تصرّفت؟ بالفيديو... خطأ تقني يعرّض لجين عمران للإحراج فكيف تصرّفت؟

الخميس 05-11-2015 02:04

مقدّمة البرامج ، لجين عمران، التي تُعرف بهدوئها وحنكتها الإعلامية على الهواء، حاولت اليوم قدر المستطاع أن تسيطر على أعصابها، الى أن أحرجت وضحكت وأخذت الأمور على سبيل النكتة، فأضفت جوّاً مميزاً على الهواء.
وفي التفاصيل أن لجين عمران، تعرّضت لموقف محرج ومضحك اليوم على الهواء مباشرة، بعد تعطل الميكرفون الخاص بها، وذلك خلال برنامج، صباح الخير يا عرب، المذاع على فضائية "MBC1".

لجين أرسلت إشارات عدّة إلى فريق العمل التقني لإعلامهم أن الميكرفون خاصتها قد تعطل، في حين أكمل زميلها التحدث عن فقرات البرنامج، فراحت تردّ عليه وتكمل حديثه بطريقة طريفة ومضحكة مستعينة بالإشارات.

وفي الختام تدخل زميلها وخلع الميكروفون الخاص به وأعطاها إياه لتتمكّن من الخروج لفاصل إعلاني.

هي ليست المرة الأولى التي تتعرّض فيها عمران لموقف محرج في البرنامج نفسه، صباح الخير ياعرب، بسبب ذبابة أزعجتها على الهواء مباشرة.

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سيدتي

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