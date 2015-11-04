طفلتان ملكيتان تبهران العالم على انستقرام بأزيائهما

توأمان أنيقان عصفا بانستقرام بأكثر من 21 ألف متابع، وهما لم يتخطيا بعد مرحلة روضة الأطفال.

أوضحت الصحافية لوسي عبير لموقع Cosmopolitan.com أن توأماها، اللذان يبلغان من العمر 4 سنوات، وهما بيلا وكلوي، غزوا وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن ألبستهما ملابس شخصية الممثلة الراحلة، أودري هيبورن، في حفل عيد ميلادهما. وهكذا بدأ الناس في متابعتهما والتقاط الصور لهما ونشرها على انستقرام.

فعلاً، أثبت هذان التوأمان الأنيقان، المعروفان بلقب The Royal Twins، أن الموضة والأناقة لم تكن يوماً حكراً على عارضات الأزياء فقط.

الشقيقتان أبهرتا مصمّمي الأزياء ودار شانيل المرموقة، ونجحتا كعارضتي أزياء محترفتين.

وبدأت قصة انتشار صورهما وشهرتهما على انستقرام، حين قامت نجمة تلفزيون الواقع Kim kardashian بالتعليق على الصور، لتحصد الصغيرتين عدداً كبيراً من المتابعين والتعليقات الإيجابية.

ننشر مجموعة من صور العارضتين الصغيرتين اللتين تساعدهما والدتهما على ارتداء وتنسيق أجمل الإطلالات، التي تحمل توقيع أسماء بارزة في عالم الموضة.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"