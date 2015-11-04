شذى حسّون تصفع أحلام مؤكدة: لسنا صديقتين ولهذه الأسباب حاربتني

إستضاف الممثل اللبناني عادل كرم، النجمة العراقية شذى حسّون في برنامجه "هيدا حكي"عبر فضائية MTV اللبنانية، في لقاء مختصر، حيث حلت شذى ضيفة ثانية بعد الفنانة تقلا شمعون، واختصرت فقرتها التي انتهت قبل أن تدلي بتصريحات مهمة.

في البداية، عرّف عادل بشذى بلقب النجمة العربية الحلوة شذى حسون. وعندما دخلت من دون نظاراتها الشمسية، لم يستطع عادل التعرّف إليها، بحكم أنها عاشقة للنظارات، ومعظم صورها لا تخلو منها، لذا طلب منها الدخول من جديد الى الاستديو بنظاراتها الشمسية لترضيه.

سأل عادل شذى في حال كانت تنام بالنظارات ولماذا تحبها الى هذا الحدّ؟ فضحكت ونفت الأمر طبعاً، لكنها أقرّت أنها تحاول الإختباء من الناس ومن نفسها حتى وراء النظارات.

وعن عشقها لالتقاط الصور، رأت حسّون أن نشر صورها على السوشال ميديا هو من حقّ متابعيها لمعرفة أخبارها.

وعن حبّها للطيّارين والمخرجين في إشارة غير مباشرة إلى المخرج طوني قهوجي الذي قيل إن علاقة عاطفية كانت تجمعها به، نفت شذى الأمر، إلا أنها عادت واعترفت أن لديها نقطة ضعف تجاه كابتن الطيارة والمخرجين أيضاً، وأن قلبها يدقّ كلما تعرّفت إلى مخرج خلاق، ولكن ليس بهدف الغرام.

عادل سأل حسّون عن الرجل من برج الأسد، فردّت أنها تخاف من صاحب هذا البرج لأنه يأكل الاخضر واليابس، على حدّ قولها.

وقرأت شذى في الحلقة كف عادل كرم، وبدت وكأنها محترفة فتكلّمت عن الحب والمال والعمل في حياته.

شذى عبّرت عن حبّها العميق للبنان التي عاشت فيه 5 سنوات، مع أنها من أب عراقي وأم مغربية، وغنّت أغنية فيروز "بتتلج الدني".

سأل عادل شذى عن سبب الضجة التي يحدثها أنفها، في إشارة إلى مطالبتها بإجراء عملية له، فضحكت وقالت إنها بحدّ ذاتها عبارة عن ضجة.

شذى تحدّثت عن قصة طريفة حصلت معها، فقالت إنها قامت بتمثيل دور المغمى عليها عندما اكتشفت ذات مرة خيانة حبيبها لاعب الكرة، ومن كثرة صراخها عليه في الملعب وأمام الناس، إضطرت الى الإحتيال واستعملت هذه الطريقة لحفظ ماء الوجه.

عادل سأل شذى عن سرّ صداقتها مع الفنانين الرجال، فقالت: في أحلى من الرجال؟ أما عن وضعها مع زميلاتها الفنانات، فقالت أنها تفضّل الفنانين عليهن لأن الرجل يعرف كيف يتصرّف مع المرأة .

ولدى سؤالها عن علاقتها بالفنانة أحلام، ضحكت وقالت إنّها تتحدث عن الرجال، لتعود وتؤكد أنهما ليستا صديقتي، وهنا عرض عادل فيديو تبدو فيه شذى في حضن أحلام، وتقوم الأخيرة بتقبيلها. فعلّقت شذى أن أحلام هي التي أرادت أن تعاديها وليس العكس، ثم ضحكت وقالت فيما يشبه الصفعة لأحلام: "ممكن أنه كانت تريد المزيد من القبلات مني"، وهي لطشة مدوية قد تكون غير مقصودة من شذى، إلا أنها أحدثت ضجّة على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر البعض أنّها تلمح بطريقة غير مباشرة إلى السبب الحقيقي لخلافها مع أحلام.

وكان لا بد أن يسأل عادل شذى عن سرّ نشرها صورة حذائها على "انستقرام "والتعليق عليها بأنها ذاهبة الى سهرة، فقالت إنه ليس هناك من سرّ سوى أنها كانت في السهرة.

واعترفت شذى في الحلقة أنها تحب أن تدلّل الرجل وأن لديها فوبيا من الحقن.

وعن ألبومها الجديد، قالت إنه سيطرح الشهر المقبل مع شركة "روتانا"، وإنه عبارة عن "ميني" ألبوم.

ولم تخف شذى أن برنامج "ستار أكاديمي يقاطعها" ولا تعرف السبب، إلا أنه لو حصل واستضافها البرنامج، فستكون إضافة بالنسبة اليه، على حسب قولها.

كلمة أخيرة قالتها شذى أنه بينها وبين لبنان قصة عشق لا يعرفها إلا هي ولبنان فقط، في رد على الهجوم الذي طالها بعد أن كتبت تغريدة فهم منها انها تسيء إلى لبنان وتصفه ببلد الشذوذ.

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