أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

قائمة الأهلي: عودة إيفونا لصفوف الشياطين.. واستبعاد الشيخ أمام المقاصة

Google+ Print
قائمة الأهلي: عودة إيفونا لصفوف الشياطين.. واستبعاد الشيخ أمام المقاصة قائمة الأهلي: عودة إيفونا لصفوف الشياطين.. واستبعاد الشيخ أمام المقاصة

عاد ماليك إيفونا لقائمة الأهلي المستدعاة لمواجهة للمقاصة غدا الخميس في الجولة الرابعة من الدوري المصري مع الساعة الثامنة إلا ربع مساء.

وكان إيفونا قد خرج من قائمة الأهلي التي فازت على بتروجيت في الدقيقة الأخيرة من المباراة بهدف عماد متعب.

لكن جوزيه بيسيرو المدير الفني للأهلي استدعى إيفونا لتلك المباراة لينضم إلى مهاجمي الفريق الأحمر في القائمة عمرو جمال وجون أنطوي وعماد متعب.

واستعاد الأهلي خدمات حسام عاشور نجم الوسط المخضرم، ليصبح مستعدا لحماية دفاع الشياطين رفقة حسام غالي.

واستبعد بسيرو صانعي اللعب أحمد الشيخ ومحمد حمدي زكي، مع الحارس مسعد عوض والظهير الأيمن محمد هاني وقلب الدفاع شريف حازم والمهاجم أحمد عبد الظاهر.

الأهلي جمع 9 نقاط من 3 مباريات ويأمل في رفهم إلى 12 قبل فترة توقف الدوري.

وفيما يلي القائمة كاملة:

المرمى: شريف إكرامي – أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: أحمد فتحي – باسم علي – صبري رحيل – حسين السيد – محمد نجيب – أحمد حجازي – سعد سمير

الوسط: حسام عاشور – حسام غالي – عبد الله السعيد – صالح جمعة – رمضان صبحي – وليد سليمان – مؤمن زكريا

الهجوم: عماد متعب – جون أنطوي – ماليك إيفونا – عمرو جمال

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني