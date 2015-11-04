قائمة الأهلي: عودة إيفونا لصفوف الشياطين.. واستبعاد الشيخ أمام المقاصة

عاد ماليك إيفونا لقائمة الأهلي المستدعاة لمواجهة مصر للمقاصة غدا الخميس في الجولة الرابعة من الدوري المصري مع الساعة الثامنة إلا ربع مساء.

وكان إيفونا قد خرج من قائمة الأهلي التي فازت على بتروجيت في الدقيقة الأخيرة من المباراة بهدف عماد متعب.

لكن جوزيه بيسيرو المدير الفني للأهلي استدعى إيفونا لتلك المباراة لينضم إلى مهاجمي الفريق الأحمر في القائمة عمرو جمال وجون أنطوي وعماد متعب.

واستعاد الأهلي خدمات حسام عاشور نجم الوسط المخضرم، ليصبح مستعدا لحماية دفاع الشياطين رفقة حسام غالي.

واستبعد بسيرو صانعي اللعب أحمد الشيخ ومحمد حمدي زكي، مع الحارس مسعد عوض والظهير الأيمن محمد هاني وقلب الدفاع شريف حازم والمهاجم أحمد عبد الظاهر.

الأهلي جمع 9 نقاط من 3 مباريات ويأمل في رفهم إلى 12 قبل فترة توقف الدوري.

وفيما يلي القائمة كاملة:

المرمى: شريف إكرامي – أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: أحمد فتحي – باسم علي – صبري رحيل – حسين السيد – محمد نجيب – أحمد حجازي – سعد سمير

الوسط: حسام عاشور – حسام غالي – عبد الله السعيد – صالح جمعة – رمضان صبحي – وليد سليمان – مؤمن زكريا

الهجوم: عماد متعب – جون أنطوي – ماليك إيفونا – عمرو جمال