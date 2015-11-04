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الرئاسة: السيسى يتابع من لندن الوضع بالمحافظات ويوجه بتقديم الرعاية اللازمة

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الرئاسة: السيسى يتابع من لندن الوضع بالمحافظات ويوجه بتقديم الرعاية اللازمة الرئاسة: السيسى يتابع من لندن الوضع بالمحافظات ويوجه بتقديم الرعاية اللازمة
قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى بإسم رئاسة الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ وصوله الى العاصمة البريطانية لندن، وهو يتابع باهتمام بالغ مع المسئولين المصريين تطورات الموقف فى محافظة الاسكندرية وبعض المحافظات نتيجة الأحوال الجوية السيئة التى تتعرض لها بعض المحافظات.

وأضاف "يوسف"، فى تصريحات صحفية من لندن، أن الرئيس طالب باِتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسيطرة على الأوضاع والمعالجة الفورية لكافة الآثار المترتبة على تراكم مياه الأمطار، بالتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن الرئيس السيسى أكد على ضرورة توفير الرعاية اللازمة لجميع المواطنين المتضررين، وتقديم الإعانات العاجلة لأسر المتوفين.


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مصر 365

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