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الاتحاد الأوروبى وشركاؤه يدشنون أضخم مزرعة رياح فى أفريقيا بمصر

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الاتحاد الأوروبى وشركاؤه يدشنون أضخم مزرعة رياح فى أفريقيا بمصر الاتحاد الأوروبى وشركاؤه يدشنون أضخم مزرعة رياح فى أفريقيا بمصر
يدشن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، محمد شاكر المراكبى، وسفير ألمانيا فى القاهرة، يوليوس جيورج لوى، ورئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى السفير جيمس موران، غدا الخميس أضخم مزرعة رياح فى أفريقيا فى مصر.

وتبلغ الطاقة الناتجة لمزرعة الرياح 200 ميجاواط، فى منطقة خليج الزيت بمحافظة السويس المصرية.

وأشار بيان لسفارة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة اليوم الأربعاء إلى أن المزرعة تشكل جزءا مهما فى استراتيجية الطاقة طويلة الأمد لمصر، والتى تهدف إلى استغلال مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة بكثرة فى البلاد.

تبلغ الميزانية الاجمالية للمشروع 340 مليون يورو تقريباً، تشمل منحة بقيمة 30 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبى، و5ر191 مليون يورو كقرض من التعاون التنموى الألمانى من خلال البنك الألمانى للتعمير (كيه اف دبليو)، وقرض بقيمة 50 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبى.

وستزيد مزرعة الرياح الجديدة من طاقة الرياح فى مصر بنسبة 35??، مما سيقلل من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنسبة 400 ألف طن سنوياً.

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مصر 365

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