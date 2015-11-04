ارتفاع أعداد ضحايا السيول فى البحيرة لـ 11 بينهم 3 صعقا بالكهرباء

ارتفع عدد ضحايا السيول بمحافظة البحيرة إلى 11 شخصا، لقوا مصرعهم بعد دخول مياه الأمطار منزلهم أثناء نومهم بقرى عفونة والشجاعة بوادى النطرون والنوبارية، فجر اليوم، من بينهم 3 مواطنين لقوا مصرعهم صعقا بالكهرباء.

تم نقل الجثث لمشرحة مستشفى وادى النطرون وجارى التحقيق.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث يفيد بوفاة كل من "إبراهيم محمد مختار 25 سنة، حليمة عبد الحليم سليمان " 30 سنة، " مبروك محمد أبو المعاطى 45 سنة "، شلبية عبد العظيم إبراهيم، وإسماعيل عبد العظيم حماد، راضى خير الله عبد المنعم وإنتشال جثتين لطفلين من أبناء القرية، متأثرين بإصابتهم بعد نقلهم لمستشفى جراحات اليوم الواحد.

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