بالصور.. ضبط أكبر حاوية على متنها آثار مهربة لتايلاند بميناء دمياط

تمكنت جمارك ميناء دمياط، من ضبط أكبر حاوية تضم آثار فرعونية ورومانية ويونانية قبل تهريبها إلى تايلاند.

وكشفت المعاينة الأولية لحاوية الآثار التى تم ضبطها داخل ميناء، أنها حاوية 20 قدم برقم 8/ 861405 وتخص شركة للاستيراد والتصدير كانت متجهة إلى بانكوك بتايلاند عبر ميناء دمياط وهى حاوية بمشمول مستلزمات مقاهى عبارة عن عدة شيشة ومناديل ورقية والتى اشتبه فى مشمولها من مأمورى جمارك الصادر طارق الفرارجى ومحمد العوضى.

وقام المختصون، بإبلاغ غريب محمد الغريب مدير عام الصادر بجمارك دمياط والذى أمر بالتحفظ على الحاوية، حيث تبين أنها تضم كميات كبيرة من الآثار ترجع إلى العصر اليونانى والفرعونى والرومانى بينها تماثيل كاملة وأجسام تماثيل ورؤس تماثيل، ويتم حاليا فحص محتوياتها بمعرفة لجنة مشكلة من الآثار والجمارك.



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