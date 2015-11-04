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تأجيل وصول السيدة الأمريكية الأولى إلى عمان بسبب الأحوال الجوية

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تأجيل وصول السيدة الأمريكية الأولى إلى عمان بسبب الأحوال الجوية تأجيل وصول السيدة الأمريكية الأولى إلى عمان بسبب الأحوال الجوية

>تأجل وصول السيدة الأمريكية الأولى ميشيل أوباما إلى عمان والذى كان مقررا ظهر اليوم الأربعاء إلى موعد غير محدد بسبب الأحوال الجوية فى المنطقة.

وقالت السفارة الاميركية فى عمان انه "لسوء الحظ، بسبب الأحوال الجوية السائدة، تأجل وصول السيدة الأولى"، وكان من المقرر أن تصل ميشيل أوباما الى مطار ماركا العسكرى فى عمان إلا أن الأجواء المغبرة السائدة فى المنطقة حالت دون ذلك.

من جهته، أكد مصدر ملاحى أردنى لوكالة فرانس برس أن حركة الملاحة الجوية لم تتعطل حتى الآن رغم الأجواء المغبرة التى تؤثر على المملكة، ومن المقرر أن تزور الأمريكية الأولى فى عمان مدرسة تم تشييدها بدعم تقنى ومالى من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وستشيد فى هذه المناسبة بالتزام الأردن "لصالح تعليم جميع الأطفال الذين يعيشون على أراضيه" وفقا للإدارة الأميركية.
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