تحول احتفالات الوحدة الوطنية بروسيا لحداد على أرواح ضحايا الطائرة المنكوبة

يحتفل الشعب الروسى اليوم، بيوم الوحدة الوطنية فى مختلف المدن الروسية وفى العاصمة موسكو تجرى مسيرة ومهرجان خطابى.

وتحولت المسيرات والمهرجانات والخطابات والحفلات إلى حداد على أرواح ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة التى تحطمت فى سيناء، وراح ضحيتها 224 شخصا من بينهم 25 طفلا و7 من أفراد الطاقم.

ووقف المحتفلون فى وسط موسكو دقيقة صمت حدادا على الذين قتلوا فى حادث تحطم الطائرة فى مصر وعبروا عن خالص التعازى لجميع الذين فقدوا أحباءهم.

وفى وسط موسكو تحت شعار "نحن متحدون" تجرى مسيرة ومهرجان خطابى واحتفال بمشاركة ممثلى المنظمات الاجتماعية والثقافية والأحزاب.

تقرر الاحتفال بيوم الوحدة الوطنية فى عام 2005 فى ذكرى أحداث عام 1612 حين حررت قوات يمكن أن تسمى اليوم "فصائل الدفاع الشعبى" بقيادة كوزما مينين ودميترى بوجارسكى موسكو من المحتلين البولونيين.