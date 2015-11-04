بالصور.. وزير الخارجية التركى يجرى محادثات مع زعيم كردى عراقى

>اجتمع وزير الخارجية التركى فريدون سينيرلى أوغلو مع مسعود البرزانى رئيس اقليم كردستان العراق فى اربيل اليوم الأربعاء خلال زيارة رسمية يقوم بها للعراق، وكان فى استقباله مسؤولون أكراد لدى وصوله إلى أربيل مساء أمس الثلاثاء لإجراء محادثات.

ولم ترد تفاصيل عما تم بحثه خلال المحادثات ومن المتوقع أن يحضر سينيرلى أوغلو كذلك منتدى ينظمه معهد دراسات الشرق الأوسط فى اربيل من المتوقع أن تبحث خلاله قضايا الأمن فى المنطقة والطاقة والبيئة وغيرها.

وأجرت تركيا انتخابات برلمانية فى الفترة الأخير فاز فيها حزب الحرية والعدالة الحاكم بعد انتشار أعمال عنف فى جنوب شرق البلاد الذى تقطنه أغلبية كردية، وتعهد الرئيس رجب طيب اردوغان بمواصلة الغارات الجوية على قواعد نشطاء حزب العمال الكردستانى بعد انهيار وقف لإطلاق النار دام عامين فى يوليو تموز الماضي.



>