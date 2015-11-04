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سلمان يستقبل رئيس جزر القمر ووزير خارجية الإمارات وقائد جيش باكستان

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سلمان يستقبل رئيس جزر القمر ووزير خارجية الإمارات وقائد جيش باكستان سلمان يستقبل رئيس جزر القمر ووزير خارجية الإمارات وقائد جيش باكستان

>استقبل العاهل السعودى اليوم الأربعاء فى قصره فى الرياض رئيس جزر القمر ووزير الخارجية الإماراتى وقائد الجيش الباكستاني.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن الملك سلمان بن عبدالعزيز عقد فى قصر اليمامة بالرياض اليوم جلسة مباحثات رسمية مع رئيس جزر القمر المتحدة إكليل ظنين جرى خلالها بحث مجالات التعاون بين البلدين ، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأحداث فى المنطقة.

وأضافت أن رئيس جمهورية القمر المتحدة، قلد فى بداية الجلسة خادم الحرمين الشريفين، وسام الهلال الأخضر القمرى من درجة الهلال الأكبر الذى يعد أرفع وسام فى الجمهورية، تقديرا لجهوده خدمة قضايا الأمتين الإسلامية والعربية.

وقبل هذا عقد الملك سلمان بن عبدالعزيز مع وزير الخارجية الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان جلسة مباحثات استعرضا خلالها العلاقات وأوجه التعاون الثنائى بين البلدين ، إضافة إلى بحث مجمل الأحداث التى تشهدها المنطقة والعالم.

كما استقبل الملك سلمان بن عبدالعزيز قائد الجيش الباكستانى الفريق أول ركن راحيل شريف، وقالت الوكالة الرسمية السعودية إن الملك سلمان استعرض مع قائد الجيش الباكستانى العلاقات الوثيقة بين البلدين ، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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مصر 365

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