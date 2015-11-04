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مساعدات إنسانية عاجلة من الإمارات للمضارين من اعصار "تشابالا" باليمن

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مساعدات إنسانية عاجلة من الإمارات للمضارين من اعصار "تشابالا" باليمن مساعدات إنسانية عاجلة من الإمارات للمضارين من اعصار "تشابالا" باليمن

>وجه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بإرسال مساعدات عاجلة إلى محافظة سقطرى اليمنية لمساعدة سكانها الذين تضرروا من إعصار "تشابالا".

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن مصدر مسئول فى مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية قوله إن طائرة شحن تحمل /60/ طنا من المواد الغذائية والإغاثية المكونة من الأغطية والخيام غادرت صباح اليوم، الأربعاء، مطار الشارقة الدولى متوجهة إلى سقطرى بهدف تقديم المساعدات العاجلة للشعب اليمنى نتيجة الإعصار الذى حاصر السكان فى مناطق متعددة من الجزيرة".
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