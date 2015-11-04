أكاديمية الإمارات الدبلوماسية تعين برناردينو ليون مديراً عاماً لها

>أعلنت أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، عن تعيين برناردينو ليون، الذى يشغل حالياً منصباً رفيعاً فى منظمة الأمم المتحدة، مديراً عاماً للأكاديمية، وذلك فى توجه يهدف إلى دعم مساعيها فى صقل مهارات دبلوماسيى المستقبل من الشباب الإماراتى وتوفير كافة السبل والإمكانات لتعزيز ريادة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمى والدولي.

وسينضم السيد ليون إلى الأكاديمية فى ديسمبر 2015 بعد انتهاء مهمته التى امتدت طوال عام كامل بصفته الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا، حاملاً معه خبرة كبيرة تمتد لنحو 25 عاماً فى العمل الدبلوماسي، اكتسب خلالها معرفة عميقة بالسياسات الدولية، مع إلمام خاص بمنطقة الشرق الأوسط، والتى سيوظفها فى دعم توجهات أكاديمية الإمارات الدبلوماسية.

وقد أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية ورئيس مجلس أمناء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، أن العمل الدبلوماسى لدولة الإمارات هو الركيزة الأساسية لعلاقاتنا الدولية وتحقيق مصالحنا وتعزيز رؤية قيادتنا فى المحافل العالمية. ويأتى تطوير قدرات الجيل القادم من المواهب الدبلوماسية الإماراتية كأمر أساسى لدعم أهداف سياستنا الخارجية وضمان أن صوت دولة الإمارات الساعى إلى تعزيز السلام والاستقرار فى المنطقة يُسمع ويترك الأثر البارز دولياً".

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