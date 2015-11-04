سيد علي : لاصحة لتحويلي للتحقيق من قبل نقابة الصحفيين

كتب – انجي لطفي

نفى الإعلامي سيد علي مقدم برنامج ” المواطن” على شاشة العاصمة، في إتصال هاتفي لـ”ONA”، مانُشر في المواقع بشأن تحويله إلى التحقيق من جانب نقابة الصحفيين على خلفية استضافته للمستشار مرتضى منصور، قائلا:” غير صحيح أنه تم التحويل إلى التحقيق ولم يتم استدعائه أو إخطاره من جانب نقابة الصحفيين، مؤكداً أنه سيظهر في موعده الليلة على شاشة العاصمة ليوضح حقيقة الموقف.

فيما أكد جمال عبد الرحيم عضو بمجلس نقابة الصحفيين، لـ”ONA”، أن مجلس نقابة الصحفيين لم يتخذ أي قرارات بشأن التحقيق من سيد علي من عدمه، لكنه سيظهر في برنامجه الليلة ليؤكد على احترامه والتزامه لبيان نقابة الصحفيين الصادر مؤخراً بشأن حظر النشر عن مرتضى منصور.

فيما أكدت مصادر لـ”ONA” إن الإعلامي سيد علي تواصل مع نقابة الصحفيين وأكد على احترامه والتزامه لقرار النقابة حظر النشر بشأن المستشار مرتضى منصور.