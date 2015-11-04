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بالصور.. المركزية للطلائع تنفذ سلسلة احتفالات للفتاة المصرية

  • سياسية
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 أشرف فرج

بدأت الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب بالتعاون مع مؤسسة بلان ، سلسة من الاحتفالات والبرامج التنموية للارتقاء بقدرات الفتاة المصرية من كافة الجوانب المختلفة تحت شعار"علشان أنا بنت أنا مستقبل مصر. و تم تنفيذ اولى برامج المبادرة بنادى القاهرة الجديدة بمشاركة 250 فتاة لعدد من الأنشطة المختلفة التي قدمت للأطفال. كما احتوى البرنامج على مجموعة من الانشطة الترويحية التنموية المتنوعة ،ومجموعة من الانشطة الفنية التثقيفة . واختتم الحفل بتنفيذ مجموعة من الانشطة الترفيهية التى تتناسب المرحلة السنية للفتيات المشاركين، أعددها فريق Egy_camp بالتعاون مع فريق بينا ياشباب.

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