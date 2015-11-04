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الأهلي يستقر على سمير عدلي مديرا للعلاقات العامة

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الأهلي يستقر على سمير عدلي مديرا للعلاقات العامة الأهلي يستقر على سمير عدلي مديرا للعلاقات العامة

كشف محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي عن تعيين سمير عدلي مدير إدارة المنتخبات الوطنية السابق، في منصب مدير العلاقات العامة بالنادي.

اتحاد الكرة المصري أعفى عدلي من منصبه على خلفية أزمة مباراة السنغال الودية، الملغاة في معسكر المنتحب الأخير بالإمارات.

وقال محمد عبد الوهاب في تصريحات لـ FilGoal.com: "استقرينا على تعيين سمير عدلي مديرا للعلاقات العامة بالنادي".

وأضاف "القرار ليس تكريما من النادي لسمير عدلي على مجهوداته مع ، وإنما رغبة منا في الاستفادة من جهوده وخبراته الطويلة في هذا المجال".

عبد الوهاب أتبع "تواجد سمير عدلي في الأهلي أمر طبيعيا نظرا لأنه أحد أبناء النادي الذي خدمه طويلا في مختلف المجالات".

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فيديو اليوم السابع

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