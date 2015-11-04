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«العاشرة مساء» يسجل لقاء مع رئيس الزمالك والقناة ترفض بثه

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«العاشرة مساء» يسجل لقاء مع رئيس الزمالك والقناة ترفض بثه «العاشرة مساء» يسجل لقاء مع رئيس الزمالك والقناة ترفض بثه

علمت “ONA”  من مصادرها أن أحد فريق إعداد برنامج ” العاشرة مساءا” سجل لقاء بكاميرا هاتفه الشخصية، مع رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضي منصور.

وأضافت المصادر أن التسجيل يتضمن مناظرة لمرتضي في الدائرة الانتخابية دائرة ميت غمرة بالدقهلية، بين المرشحين المنافسين لعرض البرنامج الانتخابي.

وكشفت المصادر عن هجوم منصور علي محمد الأمين مالك قنوات سي بي سي، ووصف غرف صناعة الإعلام بأنها ” وهمية”.

وعلمت “ONA” أن القناة ترفض بث المحتوي المسجل التزاماً بقرار غرفة صناعة الإعلام والتي أعلنت فيه عن حظر التعامل أو نشر أخبار عن المستشار مرتضي منصور.

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