صور | بعد انقلابها عليه.. صلاح يتحدي الصحافة الإيطالية أمام «ليفركوزن»

يدخل نادي روما الإيطالي في مواجهة مصيرية، مع باير ليفركوزن الألماني في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا مساء اليوم، الأربعاء.

ووضعت الصحافة الإيطالية، النجم المصري محمد صلاح، تحت المنظار، عقب إهداره العديد من الفرص، في المباراة الأخيرة، أمام الانترميلان.

وكانت وسائل الإعلام الإيطالية، قد انقلبت على محمد صلاح، لاعب روما الإيطالى، بعد ظهوره بمستوى مخيب خلال مباراة القمة التى أُقيمت، مساء السبت الماضي، أمام إنتر ميلان، والتى خسرها الفريق بهدف نظيف، وفقد صدارة الكاليتشو الإيطالى.