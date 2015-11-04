ما هو قصر النظر ودرجاته

قصر النظر من المشاكل الصحية التى تصيب العين وتتسبب فى حدوث اضطراب ومشاكل تتعلق بالقدرة على الرؤية وتصيب الأطفال والبالغين وتعيقهم عن الإبصار بوضوح.

>قصر النظر

>حول ذلك يقول دكتور أسامة النحراوى أستاذ جراحة العيون بطب قناة السويس ورئيس الجمعية المصرية لجراجات الفيمتوليزر، إن قصر النظر عبارة عن حالة بصرية تصيب العين بضعف الإبصار بسبب ضعف عدساتها، فيتجمع الضوء الساقط على العين فى بؤرة قبل شبكية العين وهو ما يسمى بقصر النظر.

>وتعتبر شبكية العين مثل الفيلم بالنسبة الكاميرا وإصابة العين بقصر النظر تتسبب فى عدم قدرة الشخص المصاب على مشاهدة الأشياء البعيدة والعكس يستطيع رؤية الأشياء القريبة فقط.

>درجات قصر النظر

>واستكمل د. النحراوى قائلاً "ينقسم تشخيص إصابة الأشخاص بقصر النظر إلى الدرجات التالية":

>1)قصر النظر بدرجة بسيطة والتى تبدأ من سالب 1 إلى سالب 3.

>2)قصر النظر بدرجة متوسطة من سالب 3 إلى سالب 6.

>3)قصر النظر بدرجة عالية تزيد على سالب 6 "ديوبتر" وحدة قياس قوة العدسة.

>أهمية النظارة الطبيبة لقصر النظر

>وأضاف د. النحراوى يستلزم على الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر ضرورة ارتداء نظارة طبيبة أو عدسات لاصقة حسب درجة قصر النظر التى يعانى منها الشخص المصاب بقصر النظر لتجنب تعرضه لمشاكل صحية بالعين.

شبكةعيونالإخبارية

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