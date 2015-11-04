ليس الاكتئاب.. تعرف على المرض الذى قتل "روبن ويليامز"

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية فى تقرير لها، تفاصيل المرض الذى أدى إلى انتحار الممثل الشهير روبن ويلياميز، للمرة الأولى منذ أكثر من عام على وفاته، تتحدث أرملة الممثل الشهير علنا عن الظروف التى سبقت وفاته، والمرض الذى أصابه وتسبب فى انتحاره.

وقالت Susan Schneider Williams أرملة الممثل الشهير، إن انتحار زوجها فى عام 2014 كان نتيجة لإصابته بنوع معقد من أنواع الخرف يسبب تدمير الذاكرة والشخصية وليس الاكتئاب، وكشف ذلك تقرير صدر بعد وفاته مؤكدا أنه كان يعانى من خرف الأعصاب المعقد الذى ينتج عنه عدم استقرار للمزاج والهلوسة ويضعف المهارات الحركية.

وتتحدث زوجته قائلة: كنت أتمنى أن أفعل شيئا له، لكنى لم أستطع فعل شىء سوى أن أصلى له، وأريد أن يعلم الجميع أنه لا أحد كان بإمكانه فعل شىء لويليامز، لأن المرض الذى أصابه مثل وحش البحر له 50 مخلبا من الأعراض التى ظهرت على روبن، والتى تعتبر حربا كيميائية فى الدماغ، ولا يوجد علاج لهذا المرض الذى يأكل فى الشخص حتى يموت.

وتشير أرملة الممثل الشهير لم أكن أعرف ما الخطأ الذى حدث أدى إلى وفاته، ولكنى كنت أراه ينهار من هذا المرض الشرس غير المعروف الذى تسبب فى تفكك شخصيته واعتقادى أنه أصيب بالاكتئاب وجنون العظمة، حيث إنه كان من المقرر إجراء اختبار عصبى قبل وفاته بأسبوع حيث ظل 3 سنوات مصابا بهذا المرض قبل أن يتم تشخيصه.