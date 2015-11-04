ميدو يكشف موقفه من عودة شيكابالا للزمالك في يناير

أغلق أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي الباب أمام إمكانية الاستغناء عن لاعبه محمود عبد الرازق "شيكابالا" وسط الموسم.

وقال ميدو في تصريحات لشبكة "الشباب والرياضة": "شيكابالا معار إلى الإسماعيلي لمدة موسم، ولا نية مطلقًا لعودته إلى الزمالك في يناير".

وأوضح "قطع إعارة شيكابالا، يتطلب موافقة نادي الإسماعيلي، فلا يجوز أن يقوم نادي الزمالك بهذه الخطوة من طرف واحد".

وأشاد ميدو بلاعبه "شيكابالا ملتزم للغاية في التدريبات، وبدأ يستعيد مستواه تدريجيًا، وقدم أداءً مميزًا خلال مشاركته في مباراتين بالدوري".

وأشار المدير الفني للدراويش إلى أن توقف الدوري، سيكون مفيدًا للغاية لشيكابالا، مؤكدًا أنه سيعود لمستواه الطبيعي بعد استئناف المسابقة.

يُذكر أن الإسماعيلي استعار شيكابالا مطلع الموسم الجاري مقابل 150 ألف دولار، تحمل منها اللاعب 50 ألف دولار بعد عودته من سبورتنج لشبونة البرتغالي.