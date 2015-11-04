اتحاد الكرة: 25 ألف مشجع يدعمون مصر في تصفيات المونديال

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقعه على الإنترنت عن موافقة وزارة الداخلية على حضور 25 ألف مشجع لمباراة منتخب مصر ضد تشاد في تصفيات كأس العالم 2018.

ويستضيف الفراعنة فريق تشاد يوم 17 نوفمبر الجاري في مباراة العودة من المرحلة الثانية للتصفيات وسيقام لقاء الذهاب قبلها بثلاثة أيام.

وستقام المباراة على استاد برج العرب بالإسكندرية ووجه اتحاد الكرة الشكر لوزارتي الدفاع والداخلية على تسهيل إقامتها بحضور الجمهور.

وأثنى اتحاد الكرة على مجهودات خالد عبد العزيز وزير الرياضة الذي يسعى لإعادة الجماهير للملاعب المصرية المختلفة في مسابقة الدوري المحلي.

وإذا نجح منتخب مصر في عبور عقبة تشاد فإنه سيتأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات التي يتأهل فيها متصدري المجموعات الخمس إلى كأس العالم 2018.