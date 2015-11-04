الإسماعيلي ينفي لـ في الجول إصدار بيان ' طرد شيكابالا '

نفى محمد فتحي بلبل المدير التنفيذي لنادي الإسماعيلي إصدار بيان جديد يهاجم فيه النادي محمد الحنفي حكم مباراة الداخلية في الدوري، بسبب عدم طرد لاعبهم محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وخسر الإسماعيلي من الداخلية 1-0 في الجولة الثالثة من الدوري، في مباراة شهدت اعتراضات كبيرة على الحكم بسبب تغاضيه عن احتساب ركلة جزاء للدراويش بعدما لمست الكرة يد أحد المدافعين.

وانتشر بيان منسوب لإدارة الإسماعيلي يهاجم الحنفي بسبب عدم طرد شيكابالا بعدما جذبه من قميصه خلال مواجهة الداخلية بعد التغاضي عن احتساب ركلة جزاء للدراويش، والاكتفاء بإنذاره.

ويزعم البيان المنسوب أن الحنفي كان عليه طرد شيكابالا، ولكن تغاضيه يؤكد إنه غير صالح لإدارة مباريات الدوري الممتاز.

وقال فتحي بلبل لـFilGoal.com: "أنا المسؤول عن إصدار البيانات الرسمية للإعلام، أو مخاطبة اتحاد الكرة. وهذا البيان لا يمت لمجلس إدارة الإسماعيلي بصلة".

وتابع "لم تصدر تصريحات حتى تحمل نفس المعنى من مسؤولي الإسماعيلي".

وواصل مضيفا "مطالب الإسماعيلي قدمناها في خطابين لاتحاد الكرة بضرورة إبعاد عصام عبد الفتاح عن رئاسة لجنة الحكام، وإسناد مباريات الفريق لحكام يتمتعون بالحياد والشجاعة".

يذكر أن رئيس لجنة الحكام أكد تحويل الحنفي إلى التحقيق بعد الواقعة، وغرم اتحاد الكرة الإسماعيلي 5000 جنيه بسبب الاعتراضات على الحكم ولم يوقع عقوبة على شيكابالا.