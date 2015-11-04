صور | الأقصر تحتفل بعيدها القومي

دعا محمد بدر محافظ الأقصر سياح العالم لزيارة آثار المدينة التاريخية الأهم والأكبر في العالم مؤكدا على تمتعها بالأمن والأمان.

كما أكد المحافظ على كرم وضيافة أهل الأقصر وحرصهم على اظهار الوجه الحضاري والتاريخي للمحافظة التي تضم بين جنباتها أغنى الكنوز الانسانية .

جاء ذلك خلال احتفالات محافظة الأقصر بعيدها القومي السابع الذي تضمن فعاليات فنية واستعراضية على طريق كورنيش النيل، بحضور اللواء عصام الحملي مدير أمن المحافظة، واللواء عادل مهران سكرتير عام محافظة الأقصر ورؤساء المدن والمراكز ومديري الادارات وعدد من السياح.

شملت الاحتفالية التي نظتمها محافظة الأقصر تقديم فقرات وعروض كرنفالية تنوعت ما بين فلكلور صعيدي وموسيقى السمسمية ومارشات عسكرية وموسيقى نحاسية وفقرات فنية لزهرات الأطفال وبراعم المدارس.

وشاركت فرقة الأقصر بعروض التنورة والربابة والتحطيب ورقص الخيول وتضمنت الاحتفالية طابور عرض شارك فيه مختلف الادارات والهيئات والمؤسسات ومراكز ومدن محافظة الأقصر.

قدم محافظ الأقصر التهنئة لأهالي الأقصر الذين شهدوا الاحتفالية بمناسبة العيد القومي السابع للمحافظة والذي يوافق لأول مرة ذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.

وأعلن محافظ الأقصر عن تنظيم المحافظة لفاعليات سياحية وثقافية بهذه المناسبة تساهم في تنشيط حركة السياحة.