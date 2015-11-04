«التضامن»: إرسال 5 سيارات محملة بالبطاطين للبحيرة لمواجهة السيول

قررت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، صرف 10 الآف جنيه مساعدات إنسانية عاجلة لكل حالة وفاة ضحايا الأمطار الغزيرة والطقس السيء الذي شهدته محافظة البحيرة.

وأوضحت الوزيرة، أنه تم تكليف رئيس قطاع الديوان العام كمال الشريف بسرعة التوجه لمحافظة البحيرة للمساعدة في أعمال الإغاثة وتقديم مختلف أوجه الرعاية.

و أوضح كمال الشريف، أنه توجه إلى قرية عفوته والحمرا بوادي النطرون ومعه خمس سيارات نقلة محملة بالمواد الغذائية الجافة والساخنة والبطاطين لتقديم الدعم للضحايا وأسرهم منها 400 بطانية و250 وجبه جاهزة و250 وجبة جافة.

وأضاف أنه سيتم صرف بدل إعاشة للفرد الواحد يوميا لحين استقرار أوضاعه المعيشية موضحا أن بدل الإعاشة ياـي في إطار حرص الوزارة علي استقرار الأوضاع المعيشية وتوفير الغذاء لمن فقد منزله وتم نقله لإمكان الإيواء بالإضافة الي ما يتم تقريره من مساعدات إنسانية عاجلة للوفيات أو الإصابة وكذلك تعويضات عن الخسائر في الممتلكات.

وكانت الوزيرة قد وجهت في ساعة مبكرة من صباح اليوم سعيد ماضي مدير المديرية بسرعة التوجه لموقع النكبة والتواجد الميداني بفرق عمل ولجان الإغاثة للتخفيف من أثار الحادث ومساعدة الضحايا وأسرهم وأوضح سعيد ماضي أن مركز الإغاثة بالمديرية علي أهبة الاستعداد لتقديم خدماته للمضارين وأسرهم.