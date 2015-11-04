الوزراء يوافق على تأسيس شركة المطور الرئيسي برأس مال 15 مليار جنيه

وافق مجلس الوزراء اليوم، على تأسيس شركة المطور الرئيسي طبقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة1997 وتعديلاته، على أن تمارس الشركة نشاطها بإقامة مناطق استثمارية وتنميتها وإدارتها والترويج لها، وذلك في إطار الجهود المبذولة لسرعة تنفيذ المشروع القومي لاستصلاح وتنمية الـ 1.5 مليون فدان،

كما وافق المجلس على تحديد رأس مال الشركة المصدر بخمسة عشرة مليار جنيه، موزعة على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية ووزارة المالية كحصص نقدية وعينية، وعلى أن يتم سداد رأس المال النقدي خلال فترة ثلاث سنوات.

وقد أكد رئيس مجلس الوزراء أن الإطار المؤسسي الذي تمت الموافقة عليه سيضمن تعبئة أفضل الكفاءات الفنية والادارية التي تعتبر العنصر الحاسم لنجاح هذا المشروع القوي الهام.