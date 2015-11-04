تموين سوهاج يضبط 23 طن ملح غير صالح في حملة تموينية‎

تمكنت وزارة التموين بسوهاج من ضبت 23 طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك الأدمي بأحد مخازن الجملة.

قال شمس الدين محمد يوسف وكيل وزارة التموين بسوهاج، إن المديرية تمكنت من ضبط 23 طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك الأدمي بأحد مخازن الجملة لدى المتهم (مصطفى . أ) وتم التحفظ على المضبوطات، كما تم ضبط 450 عبوة عصير غير صالحة للاستهلاك الأدمي في مركز طهطا، وتمت احالة المحضرين إلى النيابة.

وأضاف وكيل وزارة التموين إنه تم تحرير 17 محضر ضد أصحاب المخابز بمراكز طما والبلينا والمراغة عبارة عن نقص وزن ومواصفات وتولت النيابة المختصة التحقيق.