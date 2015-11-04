صور | «الإسكان» تدفع بـ16 سيارة لسحب مياه الأمطار من البحيرة والإسكندرية

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة تنسق مع مسئولى محافظتى البحيرة والإسكندرية، لمواجهة الظروف الجوية غير المستقرة التى تمر بها البلاد، وتم توجيه نائبى رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، منذ الصباح الباكر، للتواجد بالمحافظتين، ومتابعة جهود سحب مياه الأمطار من الشوارع، وتوزيع السيارات التى تم الاستعانة بها من المحافظات المختلفة.

وأكد الدكتور أحمد معوض، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، التابعة لوزارة الإسكان، أن الشركة دفعت بـ16 سيارة من المحافظات المختلفة، للمساعدة فى سحب مياه الأمطار الغزيرة، من محافظتى البحيرة والإسكندرية، مشيرا إلى أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تُسخِّر إمكاناتها المختلفة للمساعدة فى التغلب على هذه الموجة المرتفعة من الأمطار، بالتنسيق مع محافظ البحيرة، ونائب محافظ الإسكندرية.

وأوضح أن جميع محطات الصرق الصحى بالبحيرة تعمل بكامل طاقتها، وأن تراكمات المياه موجودة بالمناطق التى لا يوجد بها صرف صحى، وهناك متابعة لسحب المياه من هذه المناطق.

وبشأن محافظة الإسكندرية أشار نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أن منطقة الكورنيش تم التعامل معها بشكل كامل، بينما هناك 3 نقاط بها مشكلات مياه متراكمة، هى : المندرة، وكوبرى45، ومدخل الإسكندرية من ناحية كارفور، وتم توجيه سيارات سحب المياه، وتركيزها بهذه المناطق، مؤكدا أنه كانت هناك مشكلة بمحطة صرف صحى الرأس السوداء، أدت إلى تعطيل عملها، وتم تحويل تصرفات المحطة إلى 3 محطات أخرى.