أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

المتحدث باسم الرئاسة يكشف النص الرسمى لتصريحات الرئيس لبى بى سى عن الإخوان

Google+ Print
المتحدث باسم الرئاسة يكشف النص الرسمى لتصريحات الرئيس لبى بى سى عن الإخوان المتحدث باسم الرئاسة يكشف النص الرسمى لتصريحات الرئيس لبى بى سى عن الإخوان
علق السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، على ما نشرته "بى بى سى" حول حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الرئيس أكد أن الإخوان مصريون، ولكن ما قاموا به من أعمال عنف وإرهاب، خلال العامين الماضيين أخرجهم من الحياة السياسية، والشعب المصرى هو الوحيد الذى يقرر مصيرهم وأى دور لهم فى المستقبل.

وأضاف "يوسف"، فى تصريحات للوفد الإعلامى المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسى فى لندن، إنه فيما يخص موضوع الإعدامات، قال الرئيس "هذه أولى درجات التقاضى ومعظم هذه الأحكام غيابية، وعندما يتقدم المحكوم عليه بالمحكمة سيتم إيقاف الحكم وإعادة محاكمته من جديد".


>كيف نفهم تصريحات السيسى لـ "بى بى سى" حول أحكام إعدام الإخوان..الرئيس أكد أن طبيعة الأحكام الغيابية فى أولى درجات التقاضى تخضع للاستئناف ولا يمكن تنفيذها.. وتتطابق مع تصريحاته فى ألمانيا
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365