المتحدث باسم الرئاسة يكشف النص الرسمى لتصريحات الرئيس لبى بى سى عن الإخوان

علق السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، على ما نشرته "بى بى سى" حول حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الرئيس أكد أن الإخوان مصريون، ولكن ما قاموا به من أعمال عنف وإرهاب، خلال العامين الماضيين أخرجهم من الحياة السياسية، والشعب المصرى هو الوحيد الذى يقرر مصيرهم وأى دور لهم فى المستقبل.

وأضاف "يوسف"، فى تصريحات للوفد الإعلامى المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسى فى لندن، إنه فيما يخص موضوع الإعدامات، قال الرئيس "هذه أولى درجات التقاضى ومعظم هذه الأحكام غيابية، وعندما يتقدم المحكوم عليه بالمحكمة سيتم إيقاف الحكم وإعادة محاكمته من جديد".

كيف نفهم تصريحات السيسى لـ "بى بى سى" حول أحكام إعدام الإخوان..الرئيس أكد أن طبيعة الأحكام الغيابية فى أولى درجات التقاضى تخضع للاستئناف ولا يمكن تنفيذها.. وتتطابق مع تصريحاته فى ألمانيا

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