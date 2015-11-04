"التليجراف": السيسى كان يصنع كروت معايدة لجيرانه ببريطانيا على ورق البردى

قالت صحيفة "التليجراف" البريطانية، إن رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون سيلتقى اليوم محبا لبريطانيا، وهو الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى قضى فيها عام 1990، عاما للتدريب فى الكلية العسكرية فى كيمبرلى.

ونقل كون كوفلن، محرر فى صحيفة التليجراف البريطانية، الذى أجرى حوارا مع الرئيس السيسى بمناسبة زيارته الرسمية الأولى إلى لندن فى القصر الرئاسى بالقاهرة عنه قوله، "لدى ذكريات طيبة عن مدى جمال بلدكم منذ أن قضيت وقتا بها"، مشيرا إلى ذكرياته وقت أعياد الكريسماس عندما كان يستخدم ورق البردى الذى أتى به من القاهرة ليصنع كروت الأعياد ويقدمها إلى جيرانه فى مقاطعة سوراى والتى كتب تحتها: "مع تحياتى من الرائد السيسى".

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه بعد مرور أربعة أعوام منذ اندلاع الربيع العربى، يدخل السيسى اليوم شارع 10 فى بريطانيا وهو رئيس لمصر.