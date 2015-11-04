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مجدى العجاتى: مجلس النواب سيطبق لائحته القديمة لحين إصداره الجديدة

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مجدى العجاتى: مجلس النواب سيطبق لائحته القديمة لحين إصداره الجديدة مجدى العجاتى: مجلس النواب سيطبق لائحته القديمة لحين إصداره الجديدة
قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية وشئون مجلس النواب، إن اللائحة القديمة للبرلمان سيتم تطبيقها إلى أن يقوم مجلس النواب المقبل بإصدار لائحته الجديدة التى تتفق مع الدستور.

وقال المستشار مجدى العجاتى، لا أؤيد أن يقوم الرئيس بإصدار قرار بقانون بلائحة مؤقتة للبرلمان قبل انعقاده، إيمانا بمبدأ الفصل بين السلطات فلا يجب أن تتدخل السلطة التنفيذية مع التشريعية.

وأوضح وزير الشئون القانونية وشئون مجلس النواب، خلال جولة تفقدية له بقاعة استقبال النواب اليوم لا توجد مشكلة أن يبدأ المجلس حياته باللائحة القديمة، ولن أقدم تصورا بلائحة للمجلس، لأن البرلمان هو صاحب السلطة فى إصدار لائحة بقرار بقانون ولن تأخذ وقتا.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أنه مع الرأى الذى كان قد أعلنه الدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى لـ"اليوم السابع" من أن عدم عرض القرارات بقوانين التى أصدرها الرئيس على البرلمان لإقرارها كما تنص المادة 156، مؤكدا "نحن لسنا فى مرحلة بها حياة نيابية ولكننا ما زلنا فى مرحلة انتقالية".

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