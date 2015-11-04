القبض على أخطر مزورين للعلامات التجارية ووثائق التأمين ببولاق الدكرور

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط مطبعة يديرها عاطلان قاما بتزوير وثائق تأمين منسوبة للعديد من شركات التأمين المصرية والعلامات التجارية لبعض شركات اأدوية وقطع الغيار.

وردت معلومات للواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد تداول وثائق التأمين الإجبارى للسيارات المستخدمة فى وحدات المرور المختلفة والمنسوبة للعديد من شركات التأمين المصرية، وأيضا بعض العلامات التجارية لشركات الأدوية وقطع غيار السيارات العالمية.

وقد أسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير برئاسه العميد عاصم داهش مدير الإداره عن أن وراء ذلك النشاط كل من "سيد . أ" وسابق اتهامه فى 10 قضايا مختلفة و"أحمد .م"، حيت قام المتهمان بإدارة مطبعة بدون ترخيض ومقرها بشارع أبو بكر الصديق ببولاق الدكرور واتخذوها وكرا لممارسة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم سمير البابلى من ضبطهما وعثر فى مقر المطبعة على كمية كبيرة من وثائق التأمين الإجبارى منسوبة لعديد من شركات التأمين وإيصالات استلام نقدية منسوب صدورها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى منطقة شمال الجيزة، وكمية من التجهيزات الطباعية والاستيكرز لعلامات تجارية مقلدة خاصة بشركات سيارات عالمية وشركات قطع غيار، حيث يتم وضعها على علب قطع الغيار المنسوبة للشركات للإيهام بأنها قطع غيار أصلية وكمية من الاستيكرات لعلامات تجارية مقلدة خاصة بشركات أدوية عالمية وكمية من نشرات الدواء التى يتم وضعها داخل علب الأدوية المقلدة، وتحرر المحضر اللازم، وأرسل المتهون إلى النيابة.



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