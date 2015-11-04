تعليم القليوبية: مدارس المحافظة تعانى عجزًا يصل لـ600 معلم

تصاعدت وتيرة القلق لدى أولياء الأمور بالإدارة التعليمية بغرب شبرا الخيمة، حيث قام الأهالى بتنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم وأمام المدارس، احتجاجًا على عدم وجود مدرسين بالمدارس التجريبية رغم مضى ما يقرب من شهرين على بدء العملية التعليمية.

ففى حى غرب شبرا الخيمة، تجمهر العشرات من أولياء أمور تلاميذ مدرستى المستقبل التجريبية للغات ونبيل فراج التجريبية للغات، بسبب عدم وجود مدرسين بهاتين المدرستين، ويوضح أحمد الجبالى ولى أمر أحد التلاميذ، أن أولياء أمور 300 طالب فوجئوا بنقل أبنائهم من المدارس التجريبية إلى فصول تجريبية ملحقة بمدارس حكومية مع بداية التحاقهم بالمرحلة الابتدائية، وبعد أن قضوا مرحلة رياض الأطفال فى المدارس التجريبية، ورغم تجهيز القاعات التعليمية للمدرستين على نفقة أولياء الأمور الخاصة والتى كلفتهم حوالى 300 ألف جنيه، بعد إبلاغهم بأن تلك الفصول خالية وغير مجهزة "على حسب قوله"، الأمر الذى تسبب فى موجة من الغضب والاستياء بينهم.

وأضاف وجيه حميدة ولى أمر أحد التلميذات، أنه يوجد قصور رهيب فى العنصر الأساسى للعملية التعليمية وهو المدرس المختص مع عدم وجود إدارة مؤهلة للتجريبيات، وتساءل "ما فائدة مدارس جرى تجهيزها على حساب أولياء الأمور دون تعليم ومعلم وإدارة محترفة؟" .

استنكر الكثير من أولياء الأمور بإعلان الإدارة التعليمية ومحافظة القليوبية عن افتتاح مدارس جديدة للتجريبيات دون وضع المدرسين الذين يقومون بالتدريس بها على طريقة” السلخ قبل الذبح ” ليستمر مسلسل القرارات العشوائية للمسئولين عن العملية التعليمية بالقليوبية، ويهدر المسئولون بتعليم القليوبية الكثير من الوقت يومياً فى الرد على تلك الشكاوى والصراع مع التوجيهات المختلفة لتوفير مدرسين لتلك المدرستين، الأمر الذى كان من المفترض أن يحدث قبل بدء العام الدراسى الجديد .

فى نفس السياق، اعترفت ألفت عبد الرحيم، وكيلة وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بوجود عجز فى نحو 600 مدرس على مستوى المحافظة، بسبب الفقرة التى تم إلغاؤها من الوزير السابق الدكتور محب الرافعى والتى تنص على إلغاء التعاقد مع المعلمين بنظام الحصص، وأضافت: أنها كلفت مدير عام التعليم العام بحصر كافة المدارس التى بها مدرسون بكثافة وذلك لتوزيعهم على المدارس التى يوجد بها عجز .



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