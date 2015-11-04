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"الصحة" تعلن تطعيم 11مليونا و348ألف طفل ضد الحصبة فى المحافظات

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"الصحة" تعلن تطعيم 11مليونا و348ألف طفل ضد الحصبة فى المحافظات "الصحة" تعلن تطعيم 11مليونا و348ألف طفل ضد الحصبة فى المحافظات
أعلنت وزارة الصحة والسكان تطعيم 11مليونا و348ألفا و152 طفلا بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، منذ بدء الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانى، السبت الماضى، وحتى الآن، مؤكدة أن الحملة تستمر حتى 21 نوفمبر المقبل، وتستهدف تطعيم الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات.

وقالت وزارة الصحة والسكان، فى بيان لها، إنها بدأت حملتها القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانى يوم السبت الماضى، تنفيذاً لتوصية اللجنة العليا للتطعيمات مضيفة، أن الحملة تستهدف تطعيم 24 مليون طفل مجاناً بواسطة الفرق الثابتة بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمدارس بجميع المحافظات، بتكلفة 165 مليون جنيه، وترتكز استراتيجيتها على رفع مناعة الأطفال ضد المرض من خلال تنفيذ حملة تطعيم قومية، ويشارك في تنفيذ الحملة 82ألفاً من الأطقم الطبية والفنية المدربة.

وأهابت وزارة الصحة والسكان بالمواطنين التعاون مع الفرق الطبية المسئولة عن التطعيم فى جميع المحافظات والحرص على تلقى أبنائهم للطعم خلال فترة الحملة حفاظاً على صحتهم.

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مصر 365