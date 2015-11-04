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الحكومة توافق على اتفاقية تمويل استيراد سلع سعودية

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الحكومة توافق على اتفاقية تمويل استيراد سلع سعودية الحكومة توافق على اتفاقية تمويل استيراد سلع سعودية
وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على اتفاقية تمويل استيراد سلع سعودية بين الصندوق السعودى للتنمية، والهيئة المصرية العامة للبترول بجمهورية العربية، والذى يعد بمثابة عقد يتم إبرامه مباشرة بين الهيئة والصندوق، لاستيراد مشتقات بترولية، على أن تقوم الهيئة بسداد الالتزمات المالية لهذا الاتفاق من موازنتها الخاصة.

وفى إطار اتجاه إلى الإسراع فى تنفيذ المشروعات الكبرى، وافق مجلس الوزراء، على قيام محافظة كفر الشيخ بإسناد أعمال تطوير ميناء البرلس، إلى الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالى البحار "نوسكو"، بقيمة تقديرية 30 مليون جنيه، وذلك مع استكمال الدراسات البيئية.

كما وافق مجلس الوزراء على سير الشركة القابضة لكهرباء مصر فى إجراءات إنهاء التعاقد مع شركة ATD الإماراتية بشأن مشروع تحسين ورفع كفاءة محطة توليد كهرباء الوليدية البخارية قدرة (2X 300 م.و)، وتفويض هيئة التسليح / الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى إنهاء إجراءات التعاقد وتوقيع العقود بذات الأسلوب المتبع مع الخطة العاجلة ومشروعات شركة سيمنس.

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مصر 365

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