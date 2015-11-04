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الحكومة تهيب بمواطنى الإسكندرية والبحيرة تقليل حركاتهم بالشوارع اليوم وغدا

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الحكومة تهيب بمواطنى الإسكندرية والبحيرة تقليل حركاتهم بالشوارع اليوم وغدا الحكومة تهيب بمواطنى الإسكندرية والبحيرة تقليل حركاتهم بالشوارع اليوم وغدا
أعلن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، أتخذت مجموعة من الإجراءات الفورية فى محافظات الإسكندرية والبحيرة وشمال سيناء، التى تعرضت صباح اليوم لسقوط الأمطار الغزيرة، حيث تم رفع حالة الطوارئ فى جميع المستشفيات، وإلغاء الاجازات، مع الدفع بالمزيد من سيارات الإسعاف، وتوفير الأطقم الطبية وكافة المستلزمات اللازمةً للتعامل مع جميع الحالات الطارئة والإصابات.

وأهاب مجلس الوزراء بالمواطنين فى محافظتى الإسكندرية والبحيرة، تقليل حركة انتقالاتهم بالشوارع خلال اليوم وغداً، نظراً لسوء الاحوال الجوية فى هاتين المحافظتين، ومما يسهم فى سرعة تحرك الاجهزة المعنية للتعامل مع المياه المتجمعة فى بعض المناطق.
>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015


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