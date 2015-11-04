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بالصور..ممثلة عن ملكة بريطانيا تستقبل الرئيس..والسيسى يختتم زيارته الجمعة

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بالصور..ممثلة عن ملكة بريطانيا تستقبل الرئيس..والسيسى يختتم زيارته الجمعة بالصور..ممثلة عن ملكة بريطانيا تستقبل الرئيس..والسيسى يختتم زيارته الجمعة
قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وصل بعد ظهر اليوم، الأربعاء، إلى العاصمة البريطانية لندن وكان فى استقباله بالمطار كل من البارونة شيشلوم أوف أولين ممثلة عن ملكة بريطانيا، والسير مايكل جون هولواى ممثل عن وزير الخارجية وأعضاء السفارة المصرية فى لندن.

اليوم السابع -11 -2015

وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، فى تصريحات للوفد الإعلامى المصرى المرافق للرئيس السيسى فى زيارته للندن، أن برنامج الرئيس اليوم يتضمن 3 لقاءات منها لقاء مع رئيس مجلس إدارة صندوق " اكتس" للاستثمار، وهذا الصندوق لديه مشروعات فى كل أنحاء العالم وسيتم استعراض المشروعات التى سيقوم الصندوق بتنفيذها فى خلال الفترة المقبلة.

اليوم السابع -11 -2015

وقال إن الرئيس سيلتقى عقب ذلك مع السير بول دايتن وهو الذى قام بإعداد خطة تطوير البنية الأسياسية فى لندن وخطوط المترو والسكك الحديدية فى المملكة المتحدة، مشيرا إلى أنه سيتم بحث الاستفادة من خبرة السير بول فى مجال تطوير البنية الأساسية.

اليوم السابع -11 -2015

وأشار إلى أن ثالث هذه اللقاءات سيكون مع مسئولى شركة برتش بتروليوم وهى لها استثمارات كبيرة فى مصر وسيتم خلال اللقاء بحث كيفية زيادة هذه الاستثمارات خلال الفترة القادمة.

وفيما يخص برنامج زيارة السيسى غداً، الخميس، قال المتحدث باسم الرئاسة، أن الرئيس سيبدا غدا نشاطه، بمقر إقامته، بلقاء مع مجموعة من أبرز الساسة والمفكرين والاعلاميين، وسينظم اللقاء المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية الذى يقوم بتنظيم حوار المنامة.

اليوم السابع -11 -2015

وفى هذا الإطار، قال "يوسف"، إن اللقاء سيكون فرصة للرئيس لعرض أفكاره وكافة التطورات التى تمر بها مصر وعقب ذلك سيتوجه الرئيس للقاء مع رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، كما يشمل البرنامج سلسلة من اللقاءات مع سكرتير عام البنك الأوروبى للإعمار والتنمية والجميع يعرف أن مصر أصبحت دولة عمليات فى البنك بعد قرار مجلس محافظى البنك.

وسيلتقى الرئيس مع مسئولى شركة "بريتش جاز" وكبرى الشركات البريطانية العاملة فى مصر.وقال يوسف إن الرئيس السيسى سيختتم زيارته للندن الجمعة، بلقاء مع وزير الدفاع البريطانى.


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