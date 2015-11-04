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وزير الشئون القانونية: لن أتقدم بمشروع قانون للائحة مجلس النواب للبرلمان

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وزير الشئون القانونية: لن أتقدم بمشروع قانون للائحة مجلس النواب للبرلمان وزير الشئون القانونية: لن أتقدم بمشروع قانون للائحة مجلس النواب للبرلمان
قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إنه لن يتقدم بمشروع قانون للائحة المنظمة لعمل المجلس للبرلمان القادم، ولا يؤيد إصدار قرار بقانون من السلطة التنفيذية فى هذا الصدد إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات، قائلاً "البرلمان سيضع لائحته الداخلية بنفسه، فهو صاحب السلطة والاختصاص الأصيل".

وأضاف العجاتى فى تصريحات صحفية خلال تفقده لسير عملية تسجيل بيانات النواب الجدد الفائزون بالمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية واسترخاج كارنيهات العضوية الخاصة بهم، أن المجلس سيعتمد على اللائحة الحاليه خلال الجلسة الأولى والتى سيتم فيها انتخاب رئيس المجلس والوكيلين.

وتابع العجاتى، إلى إن الوزارة مستعده لتقديم جميع القرارات بقوانين التى صدرت فى عهدى الرئيس السابق المستشار عادلى منصور، والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، للبرلمان لاتخاذ قراره فى شأنهم وفقا للدستور.

وحول الاستعدادات الخاصة بجلسة الافتتاحية التى سيحضرها رئيس الجمهورية، قال "جارى الترتيبات فى هذا الصدد".

وأكد العجاتى، على سعادته بمستوى الأداء داخل لجنة استقبال الأعضاء، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من استخراج كارنيهات عضوية مايقرب من 220 نائب حتى الآن من أصل 273 نائب، قائلاً" الحمد مفيش أى مشاكل أو عقبات".

وتوقع العجاتى، الانتهاء من استخراج كارنيهات العدد المتبقى من نواب المرحلة الأولى بحلول غداً الخميس.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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