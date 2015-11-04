الحكومة توافق علي دعم مزارعي القمح وقصب السكر بـ 1300 جنيه لكل فدان

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على السياسات المقترحة لدعم محصولي القمح وقصب السكر، من خلال تقرير دعم للمزارعين قدره 1300 جنيه عن كل فدان طبقًا للحيازة الزراعية بحد أقصى 25 فداناً، على أن يتم سداد الدعم للمزارعين مقدماً في شهر يناير وفبراير قبل الحصاد، عن طريق وزارة التموين.

ويتم تحديد سعر استلام محصول القمح على أساس متوسط السعر العالمي للقمح خلال الربع الأول من العام الميلادي 2016، وعلى أساس سعر الدولار المعلن بالبنك المركزي بتاريخ 1/4/2016.

وتهدف السياسات المقترحة إلى وصول دعم سلعة القمح إلى مستحقيه وهم المزارعين أنفسهم، وتشجيعهم على الإقبال على زراعة القمح، وضمان وصول الدعم مباشرة للفلاح دون وسطاء، فضلا عن زيادة الرقعة الزراعية من القمح، وإعطاء حرية للفلاح لتسويق محصوله بالأسعار والأسلوب المناسب له، هذا إلى جانب فتح أسواق جديدة لتصدير القمح المحلي عالي الجودة، واستمرار نظام دعم مزارعي قصب السكر على الوضع القائم بواقع 400 جنيهاً للطن.