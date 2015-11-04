الصحة: وفاة 6 مواطنين وإصابة 16 أخرين في «وادي النطرون» بسبب السيول

أعلنت «وزارة الصحة والسكان» في تقرير مبدئي لها، عن وقوع 16 مصابًا وفاة 6 أشخاص جراء موجة من الأمطار الغزيرة التى ضربت قرية “عفون” – بالكيلو 8 على الطريق الدولي التابع لمركز وادي النطرون – صباح اليوم ، مشيرةً إلى أنه جرى الدفع بـ20 سيارة إسعاف لنقل المصابين، كما دفعت الوزارة بفرق إنتشار سريع من الأطباء والتمريض متواجدة بالقرية منذ الصباح الباكر.

وأوضحت الوزارة أنه جرى خروج 13 من المصابين خروج تحسن، ولازال يخضع 3 مصابين للعلاج والملاحظة بمستشفى وادي النطرون وتتراوح الحالات بين كسور وسحجات وكدمات، مشيرةً إلى أن حالات وفاة الستة منهم 5حالات وفاة بمستشفى وادي النطرون وسبب الوفاة “غرق”، وحالة وفاة واحدة “صعق كهربائي” بمستشفى كفر الدوار العام.

وتابعت الوزارة -في بيان لها- اليوم ، أنه جرى رفع درجة الإستعداد بكافة المستشفيات بجميع المراكز المحيطة بالقرية، وعلى الطرق المؤدية لها، فضلاً عن قيام مديرية الصحة بالبحيرة بدعم القرية بالمستلزمات الطبية والأدوية اللازمة.