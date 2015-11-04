حبس عاطل أوقع 70 فتاة عبر «الواتس اب» ليبتزهن بمقاطع فاضحة

قرر وكيل «النائب العام» أحمد مجدي مدير نيابة حلوان الجزئية، حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة النصب على السيدات باستخدام “الواتس أب”.

وباشرت «النيابة» التحقيقات في وقتٍ سابقٍ مع المتهم بعدما أوقع ضحاياه من الفتيات والنساء بعد أن أوقع بنحو 70 من ضحاياه وكشفت التحقيقات أنه يعمل موظفًا بمستشفى وأنه انتحل شخصية فنانة وبدأ في مساومة الفتيات القاصرات وعرض فيديوهات وصور لهن على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت».

وأوضحت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أن المتهم استخدم برنامجا متطورا في تقليد الأصوت ثم يجرى اتصالًا بالفتيات ويستدرجهن لتصوير أنفسهن في أوضاعٍ مخلةٍ وإرسال الصور والفيديوهات على رقم هاتفه المحمول.

وأضافت التحقيقات أن المتهم استغل برأة الضحايا وصغر سنهن لسهولة النصب عليهن، ثم يقوم عقب الحصول على الفيديوهات بالاتصال مع أسر الضحايا ومساومتهم للحصول على مقابل مالي وفى حالة الرفض ينشر صورهن على صفحات غير رسمية لمدارس الضحايا وفضحهن وسط زملائهن وأصدقائهن في منطقة سكنهن.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم أوقع 70 فتاة من مختلف مناطق القاهرة، وبعضهن خضعن لمساومته ودفعن له مبالغ مالية، وكان سقوط المتهم مدويًا على يد ربة منزل تدعى «ز.س.ن» أبلغت قطاع التوثيق والمعلومات بتفاصيل الواقعة وأنها تتعرض للابتزاز.

> كانت الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق تلقت بلاغا من «ز. س. ن»، ربة منزل، بقيام مستخدم خط تليفونى «محدد» بإرسال رسائل لهاتف ابنتها القاصر «هـ. ن. م» 13 سنة، باستخدام تطبيق الواتس آب منتحلًا شخصية إحدى الفنانات وعزز لديها القناعة بذلك بأن أرسل إليها مقطعًا صوتًا بصوت تلك الفنانة وطلب منها إرسال عدة مقاطع فيديو شخصية إليه وقامت بالفعل بإرسالها، ثم راودها عن نفسها وساومها لدفع مبالغ مالية وإلا سيقوم بنشر تلك المقاطع على مواقع اليوتيوب وفيس بوك.

وأضافت أنه أرسل مقاطع الفيديو إلى صفحة المعجبين الخاصة بمدرسة ابنة الشاكية إمعانًا في إكراه المجني عليها للاستجابة لمطالبه.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت الجهود بالاستعانة بالتقنيات الحديثة الفنية وتتبع البصمة الإلكترونية إلى أن مستخدم الخط التليفوني المُحدد هو مُستخدم حساب فيس بوك المذكور وتبين أنه يدعى «شاكر. م. ش»، موظف بمستشفى.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته «هاتف محمول وبه الشريحة المُحددة، جهاز لاب توب، كيسة كميبوتر» وبفحص الهاتف المحمول والحاسب الآلي المضبوطين والحساب الخاص بالمتهم على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» تبين وجود دلائل تُشير إلى ارتكابه الواقعة ووقائع أخرى.