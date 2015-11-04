«الصحة»: تطعيم 11مليون و348ألف طفل ضد الحصبة بمختلف المحافظات المحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان تطعيم 11مليون و348ألف و152 طفل بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية منذ بدء الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانى، يوم السبت الماضي وحتى الآن، مؤكدة أن الحملة تستمر حتى 21 نوفمبر المقبل، وتستهدف تطعيم الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات.

> وكانت وزارة الصحة والسكان بدأت حملتها القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألماني يوم السبت الماضي، تنفيذاً لتوصية اللجنة العليا للتطعيمات.

> وأضافت وزارة الصحة، أن الحملة تستهدف تطعيم 24 مليون طفل مجاناً بواسطة الفرق الثابتة بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمدارس بجميع المحافظات، بتكلفة 165 مليون جنيه، وترتكز استراتيجيتها على رفع مناعة الأطفال ضد المرض من خلال تنفيذ حملة تطعيم قومية، ويشارك في تنفيذ الحملة 82ألفاً من الأطقم الطبية والفنية المدربة.

> وأهابت وزارة الصحة والسكان بالمواطنين التعاون مع الفرق الطبية المسئولة عن التطعيم في جميع المحافظات والحرص على تلقى أبنائهم للطعم خلال فترة الحملة حفاظاً على صحتهم.