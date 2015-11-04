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«النقل»: فتح طريق الاسكندرية الصحراوي بالكامل بعد إزالة أثار السيول

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«النقل»: فتح طريق الاسكندرية الصحراوي بالكامل بعد إزالة أثار السيول «النقل»: فتح طريق الاسكندرية الصحراوي بالكامل بعد إزالة أثار السيول

أعمال التطهير على الطريق

قال أحمد ابراهيم  المتحدث الرسمي باسم «وزارة النقل»، أن معدات وأجهزة الشركة الوطنية والهيئة العامة للطرق والكباري تمكنت من إزالة آثار الأمطار والسيول من الطريق الرئيسي لـ (القاهرة – الإسكندرية الصحراوي) وأن الطريق الرئيسي الآن مفتوح أمام حركة المرور في الاتجاهين ويعمل بكامل طاقته.
> لافتاً ان المعدات لازالت تقوم بإزالة آثار السيول والأمطار من الطريق الداعم لـ (القاهرة – الإسكندرية الصحراوي).

من جانبه أكد اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري إن جميع الطرق التي تعرضت للسيول اليوم جرى التعامل معها وإزالة آثارها (طريق إسكندرية الزراعي – الطريق الدولي الساحلي) وإنها مفتوحة الآن أمام حركة المرور.

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